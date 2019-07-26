بالتفاصيل.. تنظيم معرضين للكتاب بالإسكندرية الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب معرضين بمحافظة الإسكندرية، أولهما معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب، والذي سيتم افتتاحه مساء الاثنين القادم ٢٩ يوليو بأرض كوتة ويستمر حتى ٨ أغسطس المقبل.

يقام المعرض على مساحة٢٠٠٠ متر مربع، ويضم ٨٦ ناشرًا منها قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة، بالإضافة إلى المسرح الذى سيقام عليه الأنشطة المصاحبة للمعرض، حيث تتضمن ندوات ثقافية وحفلات توقيع ومناقشة مجموعة متنوعة من الكتب، وكذلك أمسيات شعرية وحفلات فنية، تسهلها فرقة متحدي الإعاقة بالشاطبي في حفل الافتتاح.

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بالإضافة إلى الورش الفنية الخاصة بالطفل وفقرات العرائس والأراجوز.

كما سيتم افتتاح معرض الكتاب الثالث بالكاتدرائية المرقسية في نفس اليوم بالإسكندرية ويستمر حتى ١٠ أغسطس المقبل، ويشارك به قطاعات وزارة الثقافة ويضم خمسة آلاف عنوان من إصدارات النشر العام وكتب مكتبة الأسرة.

تأتي المعارض في إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بالمدن الساحلية خلال فترة الصيف، وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.