مصر في أسبوع| إعلان الحداد 3 أيام لرحيل رئيس تونس.. وبدء تطوير "المثلث الذهبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكلية الشرطة، والاحتفال بثورة 23 يوليو، وإعلان الحداد في مصر 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي.

كمت شهد الأسبوع، إعلان وزارة التموين بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة شهر، وحيي الموسيقار العالمي "ياني" حفله بالساحل الشمالي.

السبت

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، للتفاصيل.. اضغط هنا

الإسكان: مد فترة التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تممد فترة التسجيل على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، وذلك لمدة أسبوع، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول الخميس 18 يوليو، موضحاً أن ذلك يأتي استجابة لطلبات المواطنين، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لحجز تلك الوحدات، للتفاصيل.. اضغط هنا

الأحد

رئيس الوزراء يكلف بسرعة بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير المثلث الذهبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف تطوير منطقة المثلث الذهبي الواقعة على البحر الأحمر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية، للتفاصيل.. اضغط هنا

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اخرى تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 من يوليو الجاري، للتفاصيل.. اضغط هنا

الإثنين

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة، في مقر الكلية الحربية، للتفاصيل.. اضغط هنا

نص كلمة الرئيس السيسي بحفل تخرج دفعات الكليات العسكرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن شعب مصر العظيم أثبت أن لديه من قوة الإرادة والصلابة للمضى دائما للأمام، متخطيا فى كل مرحلة تاريخية مرت بمصر.. جميع الصعاب والتحديات، لافتا إلى استمرار العمل على الإصلاح والتطوير إدراكا لضرورة مواجهة الأزمات التى طال أمدها فى الدولة، للتفاصيل.. اضغط هنا

"أقول لكم وبكل الصدق".. 19 رسالة من السيسي بحفل تخرج الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، المقامة بالكلية الحربية، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، للتفاصيل.. اضغط هنا

"توجيه بإخلائه وتطويره".. أول إجراء حكومي بشأن سوق العتبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، بحضور وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين، للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد وثورة 23 يوليو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٩، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢ وعيد الأضحى المبارك، للتفاصيل.. اضغط هنا

"التموين": بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة شهر

أعلنت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) لعام 2019 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، للتفاصيل.. اضغط هنا

الثلاثاء

"ضربت مثالًا للوعي".. السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952، للتفاصيل.. اضغط هنا

"شاهد على إرادة الشعب".. انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى ثورة يوليو

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو 1952، للتفاصيل.. اضغط هنا

الإسكان تصدر بيانًا بشأن شقق موظفي العاصمة الإدارية في "بدر"

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تطرح قريبًا وحدات سكنية بمساحة 118م2 للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين يجرى نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. للتفاصيل اضغط هنا

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"لن يعودوا أبدا".. مصادر: حذف 787 ألف مواطن من بطاقات التموين

كشفت مصادر أن قاعدة المستفيدين من دعم السلع التموينية وصلت 64 مليونًا، 184 ألفًا، 810 مواطنين موزعين على 21 مليونًا، و903 آلاف و553 بطاقة تموينية، بعد تطبيق ثلاث مراحل من محددات الدعم التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية وجرى تطبيقها خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.. للتفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من ريهام سعيد على شائعة وفاتها

سخرت الإعلامية ريهام سعيد من شائعة وفاتها التي انتشرت مؤخرًا، بعد مرورها بوعكة صحية الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتفاصيل.. اضغط هنا

الأربعاء

الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مديري الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة في أول مؤتمر صحفي بمقر مدينة العلمين: "نسابق الزمن ونتحدى أنفسنا"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول مؤتمر صحفي له بالمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، للتفاصيل.. اضغط هنا

الموسيقار العالمي "ياني" يصل القاهرة لإحياء حفله بالساحل الشمالي

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الموسيقار العالمي "ياني"، استعدادا لإحياء حفله الثاني بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وذلك يوم الجمعة المقبل، للتفاصيل.. اضغط هنا

ريهام سعيد تعلن عودتها لتقديم برنامج "صبايا" الأحد المقبل

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودتها الأحد المقبل لتقديم برنامجها "صبايا مع ريهام" المذاع على قناة الحياة بعد فترة توقف لمدة شهر بسبب ظروف مرضها، وسمح الدكتور المعالج لها بالخروج والعمل وممارسة حياتها الطبيعية مع الحذر من التجمعات الكبيرة، للتفاصيل.. اضغط هنا

الخميس

السيسي يستقبل رؤساء الوفود المشاركة بمنتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة: قطار مكهرب فائق السرعة لربط العاصمة الإدارية بمدينة العلمين

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة بطول نحو 540 كم، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة يتم تنفيذها من خلال 4 مراحل، ويصل عدد السكان المستهدف إقامتهم بها إلى 4 ملايين نسمة، للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي ناعيًا الرئيس التونسي: سيرته ستظل حية في وجدان الشعوب العربية

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم، للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يوجه بإعلان الحداد في مصر 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان الحداد في البلاد، لمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسي قايد السبسي، للتفاصيل اضغط هنا..

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الإثيوبي.. ورسالة "أبي أحمد"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية الإثيوبي، للتفاصيل.. اضغط هنا

الجمعة

إنفوجرافيك| 11 شائعة مُثيرة للجدل.. منها "حبوب منع الحمل والدواجن"

نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، الجمعة، عددًا من الشائعات التي ترددت خلال الأيام الماضية، وأثارت جدلًا واسعًا، كان أبرزها: انتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق تضر بصحة الحيوانات، في ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة، هذا بالإضافة إلى صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق، للتفاصيل.. اضغط هنا

بدء تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر.. 15 سبتمبر

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل حتى 21 نوفمبر المقبل تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمنطقة 130 فداناً مسلسل رقم 4، جنوب الواحات، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 10/8/2016، للتفاصيل.. اضغط هنا

البرلمان يعزي الشعب التونسي في وفاة السبسي

أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، برقية تعزية إلى رئيس البرلمان التونسي، ورسالة عزاء للشعب التونسي نعى فيها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس جمهورية تونس الشقيقة، للتفاصيل.. اضغط هنا

تستمر لمدة 5 أيام.. انطلاق رحلات الحج السياحي البري

تنطلق اليوم الجمعة، رحلات الحج السياحي البري، بـ10 أتوبيسات لنقل نحو 500 حاج مصري وتستمر لمدة 5 أيام، للتفاصيل.. اضغط هنا