10 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تتخذ وزارة الصحة والسكان، خلال موسم الحج، العديد من الإجراءات الوقائية لحجاج بيت الله الحرام، من شأنها الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع الوعي الصحي لدي الحجاج المصرين وذلك فى المواني والمطارات.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم، ان الإدارة العامة للحجر الصحي بالمواني والمطارات تقوم بدور هام من خلال تكثيف الإجراءات الوقائية لتجنب إصابة الحجاج بأي أمراض معدية، من خلال مناظرة الحجاج، وتوزيع كتيبات ومطويات إرشادية عليهم لرفع وعيهم الصحي.

وقدمت الوزارة عددا من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم الحج، للوقاية من الأمراض، أولا من حيث النظافة الشخصية، فيجب على الحاج الدوام على الاستحمام واستخدام المناشف الخاصة، وغسل الايد جيدا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، والحفاظ على مكان السكن نظيفا بإستمرار مع التخلص من مخلفات الأطعمة بصورة صحيحة، والمداومة على غسل الأسنان فى الصباح، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، مع الحرص على إستخدام مناديل ورقية عند السعال والعطس، وتقليم الأظافر قبل الإحرام، موضحا انه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من إستخدام أدوات نظيفة لقص الشعر وعدم تبادلها مع الآخرين.

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وأضافت الوزارة ان التغذية السليمة جزء هام لصحة الحجاج، حيث نصح بالاكثار من شرب السوائل الطازجة، واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين، كما أكد على ضرورة طهى الطعام جيدا للتأكد من نضجة قبل تناوله، مع تغطيته جيدا، لعدم تعرضه للغبار، والحشرات، كما نصح بضرورة غسل الخضار والفاكهة بماء نظيف قبل تناولها، والحرص على تناول الأغذية الطازجة والإكثار من الخضروات والفاكهة وتجنب الأطعمة المخزنة.

واشارت إلي ضرورة أخذ اللقاحات قبل أداء فريضة الحج و هى" اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي ضد الحمي الشوكية، مشددا على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مظلة واقية، وتجنب العناق او التقبيل عند تحية الآخرين، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء أو الخف.

وأكدت ضرورة التعامل السريع مع الأمراض بما يساهم في الشفاء العاجل لضيوف الرحمن، ، كما نصح بتغطية الفم والأنف بإستخدام القناع الطبي "الماسك"، خاصة في أماكن الزحام الشديد، وعند الإصابة بالاسهال يجب على الحاج ان يحرص على تناول العلاج بالكامل وفقا لارشادات الطبيب، والإسراع في تناول السوائل التعويضية، حيث نصح الحجاج عند الشعور بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، أو الإسهال ان يتوجهوا مباشرة الي عيادات البعثة الطبية للحج المنشرة بإقامة الحجاج المصريين.