"أمن الغربية" يكشف هوية الجثة المجهولة في فيلا "محمد النني"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية– مروة شاهين:

كشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية، عن أن الجثة التي عُثر عليها داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة للاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي "محمد النني"، تعود لبائع متجول حاول سرقة كابلات كهرباء نحاسية من داخل الفيلا، فصعقه التيار، وقالت المصادر إنه تم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الخليج 365"، بأن الفحص الأولي يؤكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، خاصة عقب اكتشاف علامات صعق كهربائي في أجزاء متفرقة من الجثة، التي تعرضت للتعفن، لكون الجثة لشخص لقي حتفه قبل 5 أيام على الأقل.

وقال ناصر النني والد محمد النني، إنه أثناء زيارته للفيلا تحت الإنشاء، وجد جثة متعفنة ملقاه على الأرض، مضيفًا أنه أبلغ الشرطة في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن، بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة قدم ووالد اللاعب محمد النني، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ومتعفنة داخل فيلا نجله، تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

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ووجه مدير الأمن اللواء طارق حسونة، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي، للتأكد من هوية الجثة، وسماع أقوال الجيران وشهود العيان.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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