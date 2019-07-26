أخبار مصر | غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها الوزارة.

وكان قد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 142750 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الجمعة.