أخبار مصر | "الصحة" تقدم نصائح ذهبية للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تقدم نصائح ذهبية للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم وزارة الصحة والسكان، خلال موسم الحج باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لحجاج بيت الله الحرام، من شأنها الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع الوعي الصحي لدي الحجاج المصريين وذلك فى المواني والمطارات.

وأوضحت الوزارة، أن الإدارة العامة للحجر الصحي بالمواني والمطارات تقوم بدور هام من خلال تكثيف الإجراءات الوقائية لتجنب إصابة الحجاج بأي أمراض معدية، من خلال مناظرة الحجاج، وتوزيع كتيبات ومطويات إرشادية عليهم لرفع وعيهم الصحي.

وقدمت الوزارة، عدد من النصائح والإرشادات الواجب إتباعها خلال موسم الحج، للوقاية من الأمراض، أولا من حيث النظافة الشخصية، فيجب على الحاج الدوام على الاستحمام واستخدام المناشف الخاصة، وغسل الأيد جيدا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، والحفاظ على مكان السكن نظيفا باستمرار مع التخلص من مخلفات الأطعمة بصورة صحيحة، والمداومة على غسل الأسنان فى الصباح، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، مع الحرص على استخدام مناديل ورقية عند السعال والعطس، وتقليم الأظافر قبل الإحرام، موضحا أنه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر وعدم تبادلها مع الآخرين.

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وأضافت: التغذية السليمة جزء هام لصحة الحجاج، حيث نصح بالإكثار من شرب السوائل الطازجة، واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين، كما أكد على ضرورة طهى الطعام جيدا للتأكد من نضجه قبل تناوله، مع تغطيته جيدا، لعدم تعرضه للغبار، والحشرات، كما نصح بضرورة غسل الخضار والفاكهة بماء نظيف قبل تناولها، والحرص على تناول الأغذية الطازجة والإكثار من الخضروات والفاكهة وتجنب الأطعمة المخزنة.

وأشارت الوزارة، إلي ضرورة أخذ اللقاحات قبل أداء فريضة الحج وهى "اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي ضد الحمي الشوكية"، مشددة على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مظلة واقية، وتجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء أو الخف.

وأكدت على ضرورة التعامل السريع مع الأمراض بما يساهم في الشفاء العاجل لضيوف الرحمن، ، كما نصح بتغطية الفم والأنف باستخدام القناع الطبي "الماسك"، خاصة في أماكن الزحام الشديد، وعند الإصابة بالإسهال يجب على الحاج أن يحرص على تناول العلاج بالكامل وفقا لإرشادات الطبيب، والإسراع في تناول السوائل التعويضية، حيث نصح الحجاج عند الشعور بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، أو الإسهال أن يتوجهوا مباشرة إلي عيادات البعثة الطبية للحج المنتشرة بإقامة الحجاج المصريين.