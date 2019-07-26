شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإسلام لا يعرف حب الذات ولا الأنانية أو السلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى ضرورة تلبية أولويات المجتمع الضرورية والملحة تأكيدا للفهم الصحيح للدين الإسلامى الذي يقتضي النفع العام ومراعاة واقع الناس.

وأوضح الوزير، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر مسجد المرسي أبوالعباس في منطقة بحرى بالإسكندرية تحت عنوان «النفع العام في ميزان الشرع الشريف»، أن الفهم الصحيح للدين يقتضي النفع العام الذي حث عليه الدين الحنيف، ورغب فيه مراعاة أحوال المسلمين وواقعهم، وترتيب الأولويات تلبية لحاجات المجتمع الضرورية والملحة.

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وأضاف «جمعة»: «إذا كانت حاجة المجتمع إلى بناء المستشفيات وتجهيزها لعلاج الفقراء ورعايتهم فالأولوية لذلك، وإن كانت حاجة المجتمع لبناء المدارس والمعاهد وصيانتها وتجهيزها والإنفاق على طلاب العلم ورعايتهم فالأولوية لذلك، وإن كانت الحاجة ماسة لتيسير زواج المعسرين وسد الدين عن المدينين فقطعا ستكون الأولوية لذلك».

وطالب بأن يكون الفهم الصحيح لدين الله بما يتناسب مع واقع هذا الزمان ويراعي أحوال الناس وحاجاتهم يقتضي ألا تقف حدود الفهم عند بعض مسائل فقه الأحكام التلقينية دون إدراك فقه المقاصد أو الأولويات أو الواقع أو المتاح مما تغيب معه الغاية الأسمى لمقاصد التشريع، مؤكدا أن الإسلام لا يعرف حب الذات ولا الأنانية أو السلبية، ولا ينادي بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وإنما يدعو إلى النفع العام، والعطاء الصادق وتغليب المصلحة العامة على الخاصة فضلا عن أنه ينادي بالتعاون على البر والتقوى في إطار من المحبة والإيثار، حتى يحقق المجتمع الرقي المنشود، والتكافل المحمود.

وتابع: «لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد والبلاد فكل ما يحققه النفع العام يكون موافقاً للشرع وكل ما يصطدم مع مصلحة العباد والبلاد فلا أصل له في الشريعة الإسلامية وأن المتدبر لآيات القرآن الكريم يدرك يقيناً أن المقصد العام والكلي من تشريع الأحكام للناس هو تحقيق مصالحهم بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين فما أرسلهم الحق تبارك وتعالى إلا لإسعاد أقوامهم في الدنيا والآخرة وجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية لتعلى من شأن هذا المبدأ الإنساني والإصلاحي وترسي قواعد الاستقرار والحفاظ على المجتمع».