تفاصيل الساعات الأخيرة قبل القمة 118.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان تفاصيل الساعات الأخيرة قبل القمة 118، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، الأهلى يُجهّز الليلة «خطة» تدمير الزمالك فى برج العرب.. مفاضلة بين ربيعة وياسر للدفاع بجوار أيمن أشرف.. الزمالك يواجه الأهلى بتشكيل مباراة الإسماعيلى.. خالد جلال يستبعد قائد الفريق.. وتحذير من جبهة معلول. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. ـ أبطال اليد يصنعون التاريخ.. شباب اليد على موعد مع التاريخ أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال إسبانيا اليوم.. والجهاز الفنى يُطالب اللاعبين بمواصلة العروض الجيدة لإسعاد المصريين ـ علاء مبارك ومرتزقة الإخوان إيد واحدة ضد الدولة ـ علاء مبارك ومرتزقة الإخوان إيد واحدة ضد الدولة ـ تفاصيل الساعات الأخيرة قبل القمة 118.. الأهلى يُجهّز الليلة «خطة» تدمير الزمالك فى برج العرب.. مفاضلة بين ربيعة وياسر للدفاع بجوار أيمن أشرف.. الزمالك يواجه الأهلى بتشكيل مباراة الإسماعيلى.. خالد جلال يستبعد قائد الفريق.. وتحذير من جبهة معلول Advertisements ـ «الحكومة»: لا صحة لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة الصندوق السيادى المصرى.. « المالية » تنفى تقليص مخصصات الصحة والتعليم فى الموازنة بعد اعتمادها.. «التموين» تكشف حقيقة الحذف العشوائى للمواطنين من البطاقات التموينية ـ «الحكومة»: لا صحة لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة الصندوق السيادى المصرى.. « المالية » تنفى تقليص مخصصات الصحة والتعليم فى الموازنة بعد اعتمادها.. «التموين» تكشف حقيقة الحذف العشوائى للمواطنين من البطاقات التموينية ـ التونسيون يودعون رئيسهم بـ «النشيد الوطنى».. تشييع جثمان الباجى السبسى اليوم بحضور قادة وزعماء دول عربية وأوروبية.. ومصر تعلن الحداد 3 أيام ـ «بعد قرار المد».. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الاثنين.. «السيد عطا»: 143 ألفا و300 طالب سجلوا رغباتهم إلكترونيا ـ «بعد قرار المد».. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الاثنين.. «السيد عطا»: 143 ألفا و300 طالب سجلوا رغباتهم إلكترونيا ـ الانتهاء من معايير تسجيل الصيدليات فى التأمين الصحى الشامل.. «الاعتماد والرقابة الصحية»: تسجيل 11 وحدة صحية ـ وشورت وفانلة وكتاب.. 25 كتابا تقرأها فى المصيف تجعل صيفك لطيفاً جداً.. تنمية بشرية وروايات وشخصيات وكتب فكرية عليك قراءتها فى فترة الإجازة

الخليج 365 ـ وشورت وفانلة وكتاب.. 25 كتابا تقرأها فى المصيف تجعل صيفك لطيفاً جداً.. تنمية بشرية وروايات وشخصيات وكتب فكرية عليك قراءتها فى فترة الإجازة

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