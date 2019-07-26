أخبار مصر | فندق مصري ضمن أفضل 25 فندقا حول العالم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فندق مصري ضمن أفضل 25 فندقا حول العالم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاز فندق "سوفتيل ليجند اولد كتراكت" بمحافظة أسوان المملوك لشركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية" سوفتيل ليجند" في قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- أن هذا التصنيف جاء وفقا لاستفتاء مجلة "Travel + Leisure" الأمريكية العالمية، والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم.

ويعد فندق سوفتيل أولد كتراكت (مستوى 5 نجوم) الفندق المصري الوحيد الذي جاء في هذه القائمة ضمن أفضل الفنادق عالميا وفقا لهذا الاستفتاء.

Advertisements

يأتي هذا التصنيف في ضوء ما يتمتع به الفندق من طابع تاريخي وتراثي وموقع متميز ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى مستوى الخدمة الفندقية المتميزة المقدمة ومواكبة احتياجات ورغباتك النزلاء.

وقد انشأ الفندق عام 1899 وهو مصمم على الطراز الكلاسيكى ومبنى على ربوة تطل على إحدى المناظر الخلابة لنهر النيل. ويقع الفندق فى أسوان محاطا بالحدائق ويطل على بانوراما فريدة لجزيرة إليفانتين وقبر أغاخان. وتديره شركة أكور العالمية لإدارة الفنادق، ويضم نحو 138 غرفة وجناح إلى جانب مطاعم وحمام سباحة ونادى صحى ونادي أطفال .

جدير بالذكر أن مجلة "Travel + Leisure" تجري هذا المسح سنويا لاستطلاع آراء القراء في تجارب السفر حول العالم بشأن أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر وسفن الرحلات البحرية وشركات الطيران وغيرها.