شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء رواندا لـ«عبدالعال»: التبادل الاقتصادي بين البلدين لا يرقى للمستوى المأمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق له مع رئيس الوزراء الرواندى، نيجرنتى إدوار، ووزير الدولة لشؤون شرق إفريقيا برواندا، ووكيل أول وزارة البيئة.

وأشاد «إدوار» بأهمية الزيارة التى يقوم بها الوفد البرلمانى المصرى إلى رواندا، وحرصه على لقاء عبدالعال نيابةَ عن الرئيس الرواندى لتواجده خارج البلاد خلال فترة الزيارة، مؤكدا وجود مستوى عال من التفاهم والتنسيق المستمر مع مصر، سواء على المستوى القيادى، فى ضوء العلاقات القوية التى تربط بين الرئيسين المصرى والرواندى والتنسيق المشترك القائم بينهما فى إطار الاتحاد الإفريقى، والتعاون بين الحكومتين، وعلى مستوى العلاقات بين برلمانى البلدين.

وقال رئيس وزراء رواندا إن العلاقات بين مصر ورواندا تعود إلى سبعينات القرن الماضى وبدأت بالتعاون فى المجال الثقافى، إلا أنها تطورات بعد ذلك لتشمل العديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية لكلا البلدين، سواء فى مجال الزراعة أو التجارة أو النقل والتعاون فى المجال العسكرى، مشددا على أن كلا البلدين بحاجة إلى تطوير التعاون فى النواحى الاقتصادية، والاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة البينية الذى لا يرقى إلى طبيعة العلاقات فى النواحى السياسية، مشيراً إلى أن هيئة تنمية رواندا يمكن أن يكون لها دور كبير فى تطوير التعاون بين البلدين فى هذه المجالات.

وطلب الدكتور على عبدالعال، من رئيس وزراء رواندا نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الرواندى، وأبدى اتفاقه فى وجهة النظر مع رئيس وزراء رواندا من حيث أنه بالرغم من أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الدور الكبير لرئيسى البلدين، إلا أن التعاون فى النواحى الاقتصادية لايزال دون المأمول على الرغم من وجود العديد من الفرص المُحفِزة للتعاون بين البلدين فى هذا المجال، ومنها عضويتهما فى اتفاقية الكوميسا، ونجاح شركة مصر للطيران فى تسيير رحلتين مباشرتين بشكل أسبوعى إلى كيجالى، مطالباً الجانب الرواندى بتكثيف التعاون مع مصر فى هذا الشأن لزيادة عدد الرحلات بين البلدين مستقبلاً فى ضوء ما ينتج عنها من مكاسب مشتركة، ليس فقط على صعيد حركة السياحة بين البلدين، ولكن أيضاً فى دعم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة.

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وأعرب عبدالعال لرئيس وزراء رواندا عن تقدير وإعجاب مصر الشديد بالتجربة الرواندية فى مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه التجربة الناجحة تفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين، وأنه خلال الفترة القصيرة التى قضاها فى رواندا، استطاع أن يلمس بنفسه العديد من أوجه التقدم التى حققتها رواندا فى العديد من المجالات، وذلك بفضل الإرادة السياسية لقيادة واعية، وشعب يتصف بالصمود والتحدى.

وفى سياق متصل، التقى عبد العال، مع رئيسة مجلس تنمية رواندا، واستمع إلى عرض مرئى موجز لتجربة رواندا فى تحقيق التنمية، وكيف أنها أرست حالة من التقدم الاقتصادى وتكون ثانى اقتصاد على مستوى القارة الإفريقية، وموجز عن اختصاصات مجلس تنمية رواندا وآلية عمله، والنجاحات التى حققها، لاسيما فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل الأخيرة واحدة من أكبر مراكز الخدمات فى إفريقيا.

وأشارت رئيسة مجلس تنمية رواندا إلى أن بلادها اعتمدت على عدد من الأدوات فى تحقيق النجاحات التى وصلت إليها، وأهمها إعطاء دور ريادى للقطاع الخاص، وتسهيل الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، فى إطار بنية تشريعية وتحتية تدعم ذلك.

وقال «عبدالعال» إن رواندا تقدم نموذجا ملهما للدولة الإفريقية بعد أن نجحت فى تحقيق مجموعة من أسرع معدلات ومؤشرات التنمية فى القارة الإفريقية، وزيادة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مصادر الدخل القومى، مادحا الطفرة التى حققتها رواندا فى مجال الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال حديثه مع رئيسة مجلس تنمية رواندا، أن هناك مجالات حيوية للتعاون مع مصر يمكن أن يكون للمجلس الذى ترأسه دور حيوى فيها، ويأتى فى مقدمتها الاستثمار والتعاون فى مجال الصحة، ودعم تسيير رحلات مباشرة بصورة أكبر بين مصر ورواندا، مشيراً إلى أن البيئة الصحية وتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

وأضاف أن تحقيق طفرات متقدمة فى التعاون بين مصر ورواندا فى هذه المجالات، سيضيف الكثير إلى الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية فى البلدين من أجل تعزيز العلاقات القائمة بين مصر ورواندا.