شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي الذكرى السنوية الأولى للأنبا إبيفانيوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيا عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورهبان دير الأنبا مقار بوادى النطرون، أمس، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأنبا إبيفانيوس، رئيس الدير، الذى قُتل فى 29 يوليو العام الماضى.

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وأصدر الدير كتابًا حمل عنوان: «الأنبا إبيفانيوس الذى أحب الرهبنة»، يرصد حياة الأنبا أبيفانيوس الرهبانية، وكيف عاش مخلصًا لها، فيما يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى، بعد غد، مصطحبًا عددًا كبيرًا من الأساقفة وأسرة الأنبا إبيفانيوس.

وأكد مصدر كنسى أن البابا حريص على زيارة رهبان دير الأنبا مقار فى الفترة الأخيرة ومتابعة أحوال الدير بعد الحادث البشع الذى وقع منذ عام، مضيفًا أن البابا يتعامل بروح الأبوة مع كل أبنائه، بمَن فيهم الراهبان المتهمان بقتل الأنبا إبيفانيوس، وكان آخر ما قام به التوسط من أجل السماح بزيارة الراهبين المتهمين، وتكليف كاهن من خدمة السجون بزيارتهما، وهو ما تم بالفعل.

وقُتل الأنبا إبيفانيوس، الأحد 29 يوليو 2018، ووُجهت التهمة بالقتل العمد إلى الراهبين إشعياء المقارى وفلتاؤوس المقارى، وقضت محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء 24 إبريل 2019، بإعدامهما شنقًا، بعد إحالة هيئة المحكمة أوراقهما إلى مفتى الجمهورية فى فبراير 2019. وكان الأنبا إبيفانيوس يشغل منصب أسقف ورئيس دير الأنبا مقار فى وادى النطرون، منذ عام 2013 حتى 29 يوليو 2018.