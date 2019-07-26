مذكرة تفاهم بين «العربية للتصنيع» و«ديل الألمانية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مع شركة «ديل» الألمانية العالمية، فى إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات القومية، دعما لمشروعات التنمية الشاملة. وأكد التراس أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا صناعة عدادات المياه والغاز والتكييف المركزى الذكية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية.

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