شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتابع معدلات تنفيذ «محور الدخيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعة، بعض المشروعات التى يتم تنفيذها فى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ومحاور الربط غرب الإسكندرية.

بدأ الوزير بتفقد محور الدخيلة الذى يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى، حيث أعلن الانتهاء من تنفيذ هذا المحور المهم، ويتبقى الانتهاء من أعمال الكهرباء، حيث سيسهم المحور فى حل الاختناقات المرورية غربى الإسكندرية، ونقل حركة المرور البالغة نحو 3500 شاحنة ومن المتوقع وصولها لـ5 آلاف من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية خلال 3 سنوات دون المرور بالمناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل.

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وتابع وزير النقل أعمال إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54، موجهًا بتكثيف الأعمال والإسراع فى معدلات التنفيذ وإزالة أى معوقات للانتهاء من المشروع فى يناير المقبل، حيث سيساهم فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان ويقضى على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة فى غرب الإسكندرية.

وشهد الوزير التشغيل التجريبى لطابقين من الجراج متعدد الطوابق، ووجه بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى 4 طوابق «5 مستويات»، بسعة تخزينية حوالى 3500 سيارة، بتكلفة 407 ملايين جنيه، للقضاء على تكدس السيارات فى الميناء، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا.

كما تفقد «الوزير» أعمال إخلاء موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 لـ62، وقال إنه يجرى العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض على مساحة 560 ألف متر مربع بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا، لافتًا إلى أن طاقة التداول فى المحطة ستكون من 15 لـ18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وسيصل إجمالى تكلفة المشروع 550 مليون دولار، حيث سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى.

وتفقد «الوزير» أيضًا منطقة الحوض الجاف والورش الرئيسية، وشاهد أعمال الصيانة التى تتم للقطع البحرية والمعدات والسيارات داخل الحوض والورش، ووجه بضرورة تطوير هذه الورش التى تعد إضافة كبيرة للميناء، كما شدد الوزير على ضرورة وضع أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بداية من ميناء الإسكندرية لتحويله إلى ميناء أخضر وصديق للبيئة.