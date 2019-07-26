شكرا لقرائتكم خبر عن «ضاحي»: زيادة معاشات المهندسين 100 جنيه بداية من الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن النقابة بدأت تطببق قرار زيارة المعاشات بداية من معاش شهر يوليو الجاري، حيث تم صرف المعاش بزيادة 100 جنيه.

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وأكد «ضاحي» أن مجلس النقابة الحالي يطمح لدعم كل الخدمات المقدمة للمهندسين رغم تسلمه صندوق المعاشات وبه عجز تجاوز 222 مليون جنيه، مضيفا أن قرار الزيادة اتخذ بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضي، حيث طلب من أعضاء الجمعية العمومية، الاختيار بين زيادة المعاش أو زيادة دعم مشروع الرعاية الصحية وكان الخيار زيادة المعاش.

وقال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، إن المستفيدين من زيادة المائة جنيه هم كل أعضاء الجمعية العمومية على المعاش، لافتا إلى أن إجمالى أعداد المعاشات التي تصرف من النقابة حوالى مائة وأربعين ألفا وهذا العدد يزداد شهريا.

وأضاف «شفيق» أن فرق الزيادة السنوية في المعاشات نتيجة زيادة المائة جنيه تكلف ميزانية صندوق المعاشات زيادة في حدود مائة وأربعة وسبعين مليون جنيه.