شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 شاب وفتاة بالقليوبية يستعدون للمشاركة في ماراثون وجهة مصر 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعد ٥٠٠٠ شاب وفتاة بمحافظة القليوبية للمشاركة في ماراثون وجهة مصر ٢٠٣٠، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستقبال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستاد بنها الرياضي بالقليوبية.

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ومن المقرر أن يشارك الوزير، شباب القليوبية، في ماراثون الجري الذي ينطلق من استاد بنها الرياضي مرورا بشارع مستشفى التأمين الصحى ودار الطب وكلية دار العلوم والعودة للاستاد.

ويأتي الماراثون في سياق «اليوم العالمي للسكان»، الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ICPD)، والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى، والفن والمسرح، وورش العمل التفاعلية.

ومن المقرر أن يبدأ الماراثون وينتهى من استاد بنها الرياضي، وتشمل فعاليات اليوم الثالث والأخير جولة سياحية بالمحافظة، ثم مجموعة من اللقاءات الحوارية، والعروض المسرحية، وحفلا غنائيا، وموسيقيا.

5000 شاب وفتاة يستعدون لإستقبال وزير الشباب الرياضة للمشاركة في ماراثون الجري بالقليوبية

5000 شاب وفتاة يستعدون لإستقبال وزير الشباب الرياضة للمشاركة في ماراثون الجري بالقليوبية