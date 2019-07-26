شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر شباب الأندية الاجتماعية الثاني بمطروح بمشاركة 50 شابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، الخميس، فعاليات معسكر شباب الأندية الاجتماعية والثقافية بوزارة التضامن الاجتماعي، الثاني على التوالى، والذى استمر لمدة 6 أيام خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو بالنادي الاجتماعي الثقافي بمحافظة مطروح للتدريب على صناعة الجلود والأركيت، والذي أقيم بمشاركة 50 شابا من الشباب أعضاء الأندية بمحافظات بني سويف والإسكندرية والبحيرة والجيزة والغربية والدقهلية ومطروح، حيث سبقه تنفيذ المعسكر الأول خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقوم كل شاب ممن أتم التدريب بتدريب 10 من شباب النادي التابع له، كما سيتم توفير قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة للشباب من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي، والفرصة متاحة أمام الشباب لتنفيذ مشروعات جماعية أو توفير فرص عمل لهم بالمحافظات، وأسفرت ورش العمل بالمعسكر عن إنتاج الشباب للمصنوعات الجلدية المتميزة والأركيت.

Advertisements

وتهدف المعسكرات التي تنفذها الوزارة إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية لدى المشاركين كالتواصل والعمل الجماعي واتخاذ القرار وتنمية الشعور بالانتماء للفريق وتتميز بالبرامج والأنشطة النوعية والتي تلامس احتياجات وميول الشباب في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية إلى جانب التدريب من خلال ورش العمل التخصصية والمحاضرات والجلسات الحوارية والتي تم تنفيذها بالفعل خلال المعسكر، واستضافة شخصيات شبابية وتم تنظيم زيارات للمعالم السياحية والحضارية والاقتصادية التي تزخر بها محافظة مطروح.

كما تضمن المعسكر أنشطة وأعمالا تطوعية تخدم المجتمع بغرض تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب وتنمية روح المسؤولية المجتمعية لديهم من خلال كيفية إدارة الأزمة والعمل التطوعي وتعزيز قيم الريادة والإبداع وإرساء قواعد الحوار مع الشباب. وتخدم الأندية الاجتماعية والثقافية الفئة العمرية من 15-35 سنة وهي إحدى آليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب من منظور تمكيني بتقديم العديد من البرامج حيث تقوم الأندية بتنظيم المعسكرات والرحلات لمختلف محافظات الجمهورية وذلك لنشر الوعي والانتماء داخل الشباب.

ويبلغ عدد الأندية الاجتماعية 408 أندية على مستوى الجمهورية وتستهدف الشباب بصفة عامة والشباب أبناء الأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة وتقدم خدماتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتمثل في برامج الحماية والرعاية والتنمية ويستفيد من تلك الخدمات أكثر من مائة وستين ألف شاب وفتاة.