شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا تحيى الذكرى الأولى لرئيس دير أبو مقار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد من الكنائس الأرثوذكسية بالمنيا على ذكر الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار العامر ببرية وادي النطرون، خلال القداس الإلهي، الجمعة، وذلك في الجزء الخاص بصلوات «الترحيم» خلال القداس الإلهي.

كانت جموع الأقباط في مصر والخارج فوجئت فجر يوم 26 يوليو من العام الماضي، بمقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس واحد من أهم وأقدم الأديرة القبطية في العالم والمراقب البابوي للجنة الحوار اللاهوتي مع الكنائس، على يد مجهولين.

ووجهت سلطات التحقيق لراهبين بالدير هما وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقار سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، وأحالت محكمة الجنايات أوراق الراهبين، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.