شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتهاء المدة.. موقع التنسيق يستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يستمر الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن.

كان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من الأحد الموافق 21 يوليو الجارى وحتى اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو، إذ أنه من المقرر أن يتقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالب وطالبة.

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ويتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471 إذ يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالب وطالبة،مقابل 126807 طالب وطالبة بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضى 2018، وبذلك يكون هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16596 طالب وطالبة مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.