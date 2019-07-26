شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو ظبى" تبدأ فرض رسوم للمرور على الجسور الرئيسية منتصف أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل فى أبوظبى، عن إطلاق نظام بوابات التعرفة المرورية فى مدينة أبوظبى، وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية فى مدينة أبوظبى، بدءاً من 15 أكتوبر المقبل، لتخفيف الازدحام المرورى، ورفع كفاءة قطاع النقل فى الإمارة، مشيرة إلى أن بدء تسجيل المركبات فى النظام على الموقع الإلكترونى الرسمى للدائرة سيتم اعتباراً من 30 أغسطس المقبل.

أوضح المسئولين بدائرة النقل ومركز النقل المتكامل فى أبوظبى خلال لوسائل الإعلام، أنه بموجب النظام سيقوم مركز النقل المتكامل بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التى تعبر أياً من البوابات على جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، حيث ستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس، (فى الفترة الصباحية من الساعة من 7:00 إلى 9:00 والفترة المسائية من 5:00 إلى 7:00)، أما فى خارج أوقات الذروة، وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم درهمين لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على مدار الساعة خلال جميع أيام السنة، على ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة فى اليوم الواحد.