شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك أضاحى الأوقاف تصل لـ26 مليون جنيه والقاهرة فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن صكوك أضاحي الأوقاف حققت نقلة كبيرة خلال هذا الأسبوع بزيادة تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه عن الأسبوع الماضي ، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ( 26.213.400 ) جنيه ، وقد جاءت مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه : ( 3224 ) صكًّا ، بإجمالي : (5.803.200 ) جنيه .

وأعلن القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تقدم أوقاف القاهرة والقائمين على مشروع صكوك الأضاحي بها لتحقيقهم طفرة في مشروع صكوك الأضاحي خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي مبيعات مديرية أوقاف القاهرة حتى تاريخه 3224 صكًّا بإجمالى 5.803.200، بزيادة عن آخر إحصائية تم إعلانها بنحو 603 صكوك، بإجمالي مبلغ: 1.085.400.