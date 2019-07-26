موجز6.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط

قتل 3 أشخاص، بينما أصيب 4 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بعزبة النقطة بقرية بنى قرة بمركز القوصية أمام مسجد النقطة.

الخدمات الزراعية: خط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين ولجان متابعة لصرف الأسمدة

أكد قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أنه يوجد خط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين وحلها على الفور، والرقابة المشددة على جميع مقررات الأسمدة الصيفية بالجمعيات الزراعية لمتابعة الصرف، مؤكدًا أنه منذ بدء الزراعات الصيفية لا يوجد أزمة فى توفير أو توزيع الأسمدة.

غدا.. إنطلاق 17 رحلة طيران لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران مد جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج.

مؤسس شركة "McAfee" ينشر صور له داخل السجن

نشر "جون مكافى" مؤسس شركة mcafee الشهيرة لمكافحة الفيروسات صورة له من داخل أحد السجون هذا الأسبوع بعد إطلاق سراحه يوم الأربعاء، وعلق عليها "الاعتقال الثانى فى أسبوع واحد - وهو رقم قياسى على ما أعتقد".

سوبر كورة.. 3 مكاسب مصرية لـ أستون فيلا من صفقة تريزيجيه

على الرغم أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يضم بين صفوفه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، إلا أن "الفيلانز" سيجني العديد من المكاسب بعد تعاقده مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

في بيان رسمي .. "مباشر قطر" تفضح "تميم" وتنفي مبايعتها له

نفت قناة "مباشر قطر" ما تردد مؤخرا بأنها قد بايعت أمير قطر تميم بن حمد، مؤكدة اصطفافها إلى جانب أبناء قطر في مشروع الدفاع عن قطر، وحماية أمنها القومي من رهانات النظام السياسي، ومشددة فى ذات الوقت على وقوفها ضد مشروع الإرهاب الذي يموله تنظيم الحمدين، ويسعى من خلاله إلى استهداف دول المنطقة.

"إعلام الإخوان كل ما يتزنق يسرق".. يسطو على فيلم سواق الأتوبيس وعالم الحيوان

واصل إعلام الإخوان المبثوث من تركيا، السطو على الأعمال الفنية المملوكة لجهات مصرية، حيث أذاعت قناة الشرق التى يترأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور، مساء أمس الفيلم المصرى "سواق الاتوبيس" والذى تم اختياره كثامن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

سوبر كورة.. لاسارتى يغير تشكيل الأهلى فى القمة 118

تتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى لإجراء تغييرات فى تشكيل الفريق الأحمر فى مباراته ضد الزمالك والمقرر لها بعد غد الأحد فى الجولة الأخيرة من الموسم الحالى 2018 / 2019

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تقارير: صراع بين الهلال السعودى واتحاد جدة على الشناوى حارس الأهلى

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كشفت تقارير صحفية سعودية أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى دخل دائرة اهتمامات ناديى الهلال واتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح: المدرب الأجنبي الأفضل للزمالك.. وصرف المكافأت على البطولات فقط

كشف محمد صلاح المدير الفني الحالي لنادي إف سي مصر أن لاعبى الزمالك مطالبين بالفوز على الأهلي فى لقاء القمة يوم الأحد المقبل فى ختام مباريات الدورى الممتاز للموسم الجاري 2017 -2018 ، من اجل تهدئة جماهيرهم بعد حسم الأهلي لقب الدوري رسمياً.

مرشحة الرئاسة الأمريكية "تولسى جابرد" تقاضى جوجل مقابل 50 مليون دولار

رفعت "تولسى جابارد"، المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية وأول عضو هندوسى فى الكونجرس، دعوى قضائية ضد شركة جوجل مقابل 50 مليون دولار على الأقل بسبب "الأعمال التمييزية" لعملاق التكنولوجيا ضد حملتها الانتخابية لعام 2020 وخنقها لحقوق التعبير الحر.

سوبر كورة: قفشة بين الأهلى والزمالك.. تعرف على شروط بيراميدز لبيع اللاعب

كثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم لضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب بيراميدز لتدعيم الهجوم الأبيض قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كيف احتفل صلاح محسن بتتويج الاهلى بطلا للدورى؟

احتفل صلاح محسن مهاجم الاهلى بتتويج فريقه ببطولة الدوري العام للمرة 41 فى تاريخه.

شعبية تريزيجيه تتفوق على أستون فيلا عبر تويتر

فى مفارقة طريفة يتفوق محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر والمنتقل حديثاً لصفوف أستون فيلا الإنجليزى من حيث الشعبية على ناديه الجديد.

نجمة يوتيوب كورية عمرها 6 سنوات تشترى منزلا بـ 8 ملايين دولار

رغم أن عمرها لم يتجاوز ست سنوات، إلا أن الطفلة الكورية بورام استطاعت أن تصبح نجمة على يوتيوب بعد تخطى عدد مشتركى قناتها الـ 30 مليون مشترك، واستطاعت أن تجنى ملايين الدولارات مكنتها من شراء عقار من خمسة طوابق فى سيول.

إصابة 8 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بمركز للشرطة فى سانتياجو بتشيلى

أصيب 8 أشخاص بجروح، جرّاء انفجار عبوة ناسفة أرسلت عبر البريد، الخميس، إلى مركز للشرطة في عاصمة تشيلي سانتياجو، وفقًا للسلطات المحلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

ميسى يعود إلى برشلونة بعد نهاية عطلته الصيفية.. فيديو وصور

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة اليوم، الجمعة،، استعدادا للمشاركة فى تدريبات البارسا، بعدما قضى عطلته الصيفية فى منطقة البحر الكاريبى.

صفقات الليل وآخره".. الزمالك يقتحم الميركاتو الصيفى بعد ضياع الدورى.. الأبيض يستعيد خدمات شيفو ويضم إسلام جابر وصبحى ويمنح أنطوى مقدم التعاقد.. كهربا يوقع لأفيس البرتغالى.. والإسماعيلى يضم بيكيتى سيلفا 3مواسم

شهدت الساعات الماضية حسم العديد من الصفقات فى سوق الميركاتو الصيفى المشتعل بين الأندية، لاسيما من جانب نادى الزمالك الذى بدأ يخطو خطوات كبيرة فى إنجاز ملف التعاقدات الجديدة لتعويض جماهيره عن ضياع درع الدورى، الذى توج به الأهلى للمرة الرابعة على التوالى، كما كشف النادى الإسماعيلى عن أولى صفقاته استعداداً للموسم الجديد، بالإضافة لإعلان نادى أفيس البرتغالى ضم محمود كهربا صانع العاب الزمالك رسمياً.