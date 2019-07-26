"قافلة الأزهر والأوقاف" فى مدينة السلام بمشاركة الأئمة والوعاظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت القافلة الدعوية السادسة المشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف، لأداء خطبة الجمعة، tn مدينة السلام بمحافظة القاهرة، حيث ضمت عشرة علماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تواجدوا في المساجد الكبرى بالمدينة.
وقال الدكتور نظير محمد عياد ، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تحدثت حول موضوع : "النفع العام في ميزان الشرع الشريف"، وأثره في بناء الدول والأوطان، وضرورة أن يكون المرء فعالا في مجتمعه ووطنه الذي يعيش فيه.
أضاف عياد ، أن هذه القوافل التوعوية المشتركة بين الأزهر الشريف وبالتعاون مع وزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر يسر وسماحة الإسلام، وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، وبث روح التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع المصرى.
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