شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: صرف معاشات المستحقين وتطبيق زيادة مائة جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين، إن النقابة طبقت قرار زيارة المعاشات،بداية من معاش شهر يوليو الجاري، حيث تم صرف المعاش بزيادة 100جنيه.

وأوضحت النقابة في بيان، أن قرار الزيادة كان قد تم اتخاذه بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضي، حيث طرح خيارين امام أعضاء الجمعية العمومية بزيادة المعاش، أو زيادة دعم مشروع الرعاية الصحية وكان الخيار زيادة المعاش.

Advertisements

وأضاف ضاحى، مجلس النقابة الحالي يطمح لدعم كل الخدمات المقدمة للمهندسين برغم تسلمه صندوق المعاشات، وبه عجز تجاوز 222 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، المستفيدين من زيادة المائة جنيه كافة أنواع المعاشات التى تصرف من النقابة، وتتمثل فى معاش فوق سن الستين عام و هو القطاع الرئيسى للمعاشات و معاش تحت سن الستين، ومعاش الأسر.