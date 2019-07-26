شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعقد اجتماعا لقياداتها لتنشيط العمل بمشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الأوقاف، لـ18 من قياداتها الدعوية والإشرافية المشاركة بمقر معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، حيث ناقش معهم بعض الجوانب المتصلة بتنشيط العمل الدعوي والإدارى في مديرياتهم، والعمل على تنشيط مشروع صكوك الأضاحى.

قالت وزارة الأوقاف، إن إجمالى مبيعات صكوك الأضاحى بالمديريات الإقليمية بلغ (23.715.000) جنيه حتى تاريخه، كما تم توصيل ما يزيد على 20 صكًّا عن طريق خدمة توصيل الصكوك للمنازل فى ثانى أيام تطبيق خدمة توصيل الصكوك للمنازل.

Advertisements

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف المنيا حققت الـ (500) صك لأول مرة فى تاريخ المشروع، وقررت الوزارة، صرف مكافأة قدرها خمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بالمديرية من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن يقدم مدير المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.