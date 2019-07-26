شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 142 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الأولى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 142750 طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة لـ"الخليج 365"، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أن هناك إمكانية لتغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٦ يوليو الجارى.