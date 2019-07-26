الأوقاف: "ما نعيش فيه من أمان قائم على التوافق بين أركان دولة قوية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والتابعة لوزارة الأوقاف المصرية، أن الدولة الوطنية تقوم على دعائم وأركان ( الشعب ــ الإقليم ــ الحاكم ) ، وأن ما نعيش فيه الآن من أمن وأمان قائم على التوافق والتوائم بين أركان دولتنا الفتية، ومن خلال قيادة حكيمة تزن الأمور، وتعرف مقدرات شعبها ، وإنصافًا لأبناء الوطن. وأضاف خلال محاضرة تثقيفية للدعاة بالاسكندرية بعنوان: "مشروعية الدولة الوطنية والتحديات المعاصرة ..قراءة في واقعنا الراهـن، أن الفقهاء الأوائل قد بينوا أن الدين الإسلامي دين عالمي وليس بالعربي فقط ، وأنه دين ودولة متعددة الأطياف والمذاهب ، والجنسيات واللغات ، أي أن الدين الإسلامي دين يعيش فيها الكل بسلام وأمن وأمان ، وهذا ما نشعر به في وطننا الغالي مصر ، يمارس كل شعائره وإن اختلفت عقيدته عن عقائده ودياناته ، بل تقوم الدولة بحمايته ، مشيرا إلى قيام وزارة الأوقاف بطبع ونشر كتاب ” حماية دور العبادة" وهذا خير دليل على أن مصر تسع الجميع في تعايش وسلام يتحدث عنه العالم كله اليوم .

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