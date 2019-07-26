إنفوجرافيك| 11 شائعة مُثيرة للجدل.. منها "حبوب منع الحمل والدواجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، الجمعة، عددًا من الشائعات التي ترددت خلال الأيام الماضية، وأثارت جدلًا واسعًا، كان أبرزها: انتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق تضر بصحة الحيوانات، في ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة، هذا بالإضافة إلى صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق.
كما نفى المركز الإعلامي، ما تم تداوله حول إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعاً إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني.
ويرصد "الخليج 365"، رد "الوزراء" على 11 شائعة أثارت الجدل، عبر الإنفوجرافيك الآتي.
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