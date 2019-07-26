محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
ذكرت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم، 3090 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 1769 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1321 حالة في المدينة المنورة.
وأشارت الوزارة - في بيان - إلى دخول 13 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، مضيفة أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
من جانبه، قال رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور محمد ضاحي، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 6 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.
وأكد ضاحي عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج بـ مكة والمدينة تستقبل 3090 مصريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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