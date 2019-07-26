"بحوث الحيوان" يختتم فعاليات الدورة التدريبية للأفارقة في مجال سلامة الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية وورشة العمل، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمتدربين من دولة إريتريا في مجال سلامة الغذاء والمخاطر الصحية والمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية أهمية التواصل بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ضمن خطة الوزارة لتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء في المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة.

وقال شاهين إن المعهد بإمكاناته وقدراته ومعامله الفرعية التي تصل إلى 38 معملا فرعيا على استعداد للتعاون التام والشراكة مع جميع الدول الأفريقية والأخوة العرب والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في مجالات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ونظم الجودة والأمن والأمان الحيوي في المعامل والمزارع والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، خاصة العابرة للحدود.