تعاون بين "العربية للتصنيع" و"ديل" الألمانية لتوطين تكنولوجيا العدادات الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة للتفاهم مع شركة "ديل" الألمانية العالمية، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للعدادات الذكية، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة لزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية، دعما لمشروعات التنمية الشاملة.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للعدادات الذكية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وقال عبدالمنعم التراس إن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة عدادات المياه والغاز والتكييف المركزي الذكية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لإفريقيا.

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وأضاف أن الشركة الألمانية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الألمانية المتميزة في هذا المجال.

وشدد الفريق التراس على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية للعدادات الذكية، في إطار خطة الدولة لنشر وتعميم العدادات الذكية بكافة القطاعات.

من جانبهم، أشاد مسئولو شركة "ديل" الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعرب مسئولو الشركة الألمانية عن استعدادهم للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون لتمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي من العدادات الذكية والتصدير لإفريقيا.