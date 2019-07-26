اغتيال قيادي سابق في الجيش السوري الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

قتل، ياسر الدحلة، القيادي السابق في الجيش السوري الحر ومجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية، اليوم الجمعة على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.

واتهم قيادي في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية "وحدات حماية الشعب الكردي بأنها تقف خلف عملية اغتيال ياسر الدحلة القيادي السابق في الجيش السوري الحر ومن مؤسسي مجلس دير الزور العسكري ".

وأكد القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " بحسب أحد مرافقي ياسر الدحلة فإن ثلاث سيارات أطلقت النار منها تعود لقوات سورية الديمقراطية ، على طريق دير الزور الحسكة".

يشار إلى أن الدحلة كان قائداً في الجيش الحر وشارك في معارك دير الزور ضد القوات الحكومية السورية، وبعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة دير الزور انتقل الى محافظة حلب وريف دمشق ضمن فصائل الجيش الحر التي كانت تقاتل القوات الحكومية السورية .