الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بداية الأسبوع.. والقاهرة 37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، محذرًا من ارتفاع في نسب الرطوبة طوال الأسبوع المقبل.
وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، الجمعة، "هذه الرطوبة تؤدي إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية".
وأوضح أن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتابع "مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية"، أنه بداية من الأسبوع المقبل يشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وتتراوح درجات الحرارة في القاهرة بين 36 و37 درجة مئوية".
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