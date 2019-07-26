أخبار مصر | الشحات الجندي: ما نعيش فيه الآن من أمن وأمان يعود لقيادة حكيمة تزن الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشحات الجندي: ما نعيش فيه الآن من أمن وأمان يعود لقيادة حكيمة تزن الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، محاضرة تثقيفية بعنوان: "مشروعية الدولة الوطنية والتحديات المعاصرة.. قراءة في واقعنا الراهـن" خلال فعاليات المعسكر التثقيفي الصيفي اليوم الجمعة لأئمة الأوقاف.

وقال الجندي، إن الدولة الوطنية تقوم على دعائم وأركان "الشعب ــ الإقليم ــ الحاكم" ، وأن ما نعيش فيه الآن من أمن وأمان قائم على التوافق والتوائم بين أركان دولتنا الفتية، ومن خلال قيادة حكيمة تزن الأمور، وتعرف مقدرات شعبها، وإنصافًا لأبناء الوطن.

وأكد أن الفقهاء الأوائل قد بينوا أن الدين الإسلامي دين عالمي وليس بالعربي فقط، وأنه دين ودولة متعددة الأطياف والمذاهب، والجنسيات واللغات، أي أن الدين الإسلامي دين يعيش فيها الكل بسلام وأمن وأمان، وهذا ما نشعر به في وطننا الغالي مصر، يمارس كل شعائره وإن اختلفت عقيدته عن عقائده ودياناته، بل تقوم الدولة بحمايته، فقامت وزارة الأوقاف بطبع ونشر كتاب ”حماية دور العبادة ” وهذا خير دليل على أن مصر تسع الجميع في تعايش وسلام يتحدث عنه العالم كله اليوم.