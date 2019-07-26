أخبار مصر | عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة والمدينة تستقبل 3090 مريضا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة والمدينة تستقبل 3090 مريضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم، 3090 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 1769 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1321 حالة فى المدينة المنورة.

وأشارت الوزارة فى بيان إلى دخول 13 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مضيفة أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، قال رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور محمد ضاحى، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ6 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوى، لافتًا إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة الطبية بالمرور يوميًا على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحى عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.