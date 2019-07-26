أخبار مصر | "مركز التنبؤات" يزف خبر غير سار للمصريين عن طقس الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مركز التنبؤات" يزف خبر غير سار للمصريين عن طقس الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أنه من المقرر أن تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، الأمر الذي يشعر المواطن بارتفاع الحرارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن درجات الحرارة عادت بالفعل إلى المعدل الطبيعي لها في هذا التوقيت من العام، ومن المتوقع أن تتراوح بين 36 إلى 37 درجة مئوية خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

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كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.