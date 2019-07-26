أخبار مصر | عاجل.. توضيح من الإفتاء حول موعد عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توضيح من الإفتاء حول موعد عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت دار الإفتاء المصرية، تنبيها مهما لمتابعيها بخصوص عيد الأضحى.

وقالت الدار في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انتشر خلال الأيام القليلة الفائتة على صفحات فيس بوك أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام".

وأكدت الإفتاء أن هذا الأمر غير صحيح تمامًا ولم يتم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم ٢٩ من الشهر الهجري الجاري.