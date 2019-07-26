أخبار مصر | تداول 391 شاحنة بضائع و222 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 391 شاحنة بضائع و222 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن تداول ( 391 ) شاحنة وعدد (222) سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 42 شاحنة و19 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة والحرية 1 وعلى متنهم 109 شاحنة و28 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة والنوى إكسبريس وعلى متنهم 57 شاحنة و23 سيارة وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و28 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وعلى متنها 37 شاحنة و10 سيارة وتغادر السفينتين سينا وبرنسيسة وعلى متنهم 29 شاحنة كما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 20 شاحنة و9 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة و12 سيارة وغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 93 سيارة .

