أخبار مصر | رئيس حزب المصريين ينعى "السبسي": أفنى حياته في خدمة شعب تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب المصريين ينعى "السبسي": أفنى حياته في خدمة شعب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والتي وفاته المنية صباح أمس الخميس.

وقال أبو العطا، في بيان له، اليوم الجمعة: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى الحزب الشعب التونسي الشقيق المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي"، معبرا عن عميق حزنة وتقديرة للرئيس التونسي المغفور له".

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الرئيس الراحل رمز تونسي وطني جليل الذي انتقل إلى جوار ربه، متابعا:" بعد أن أفنى حياته في خدمة شعب تونس الشقيق على مدى عقود متعاقبة فخدم في معظم جوانب وأركان وطنه، وقاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس الشقيقة".

وأكد أن للرئيس السبسي مساهمة تاريخية في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور، لافتا إلى أن ستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية.