شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المداخلات الفاضحة للإخوان.. "مكملين" تلغى استقبال المكالمات وتستبدلها برسائل واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة تكشف حالة الارتباك داخل قنوات الإخوان، ومع استمرار المداخلات الهاتفية التى تفضح الجماعة على قنواتهم، اضطر برنامج "ألو مكملين" الذى يذاع على قناة "مكملين" الإخوانية إلى عدم السماح للمتلقين بإجراء مداخلات هاتفية واستبدالها بإرسال رسائل عبر رقم على "واتس آب"، حيث تعيد القناة الاتصال بالشخصيات التى تتأكد أنهم يتوافقون مع سياسة القناة، لذلك جاءت كل المكالمات الهاتفية التى استقبلها البرنامج تهاجم زيادة الأسعار وتتوافق مع سياسة القناة.

وقال البرنامج عبر شباباته: "نتلقى مشاركاتكم المصورة والنصية عبر الواتس"، حيث تؤكد هذه الخطوة أن البرنامج يخشى من استمرار المداخلات الهاتفية للمواطنين التى تفضح فيها الجماعة وقنواتها، وتلقن مذيعيها درسا قاسيا لخيانتهم للوطن.

ويبدو أن هذه المداخلات أزعجت إدارة القناة الإخوانية، لذلك اضطرت إلى إلغاء استقبال المكالمات الهاتفية منعا لإحراج مذيعيها، وبعد أن يتم استقبال الرسائل النصية على الواتس، تقوم القناة الإخوانية بالاتصال بالمشاركين الذين تتفق أرائهم ووجهات نظرهم مع القناة.