البيت الأبيض : ترامب ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران فى هرمز، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. وقال البيت الأبيض، أن ترامب يرغب ، بمساعدة رئيس الوزراء البريطانى الجديد بوريس جونسون لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة فى إيران.

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