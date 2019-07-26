شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الزراعية: خط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين ولجان متابعة لصرف الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أنه يوجد خط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين وحلها على الفور، والرقابة المشددة على جميع مقررات الأسمدة الصيفية بالجمعيات الزراعية لمتابعة الصرف، مؤكدًا أنه منذ بدء الزراعات الصيفية لا يوجد أزمة فى توفير أو توزيع الأسمدة.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إن هناك لجان ثلاثية مشكلة من قبل القطاع وجمعيات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى من الفلاحين فى هذا الشأن، فضلا عن تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين على أرقام: 0233373421 -0233373359، فيما يتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

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وأوضح أن لجان المعاينة والمتابعة التابعة للقطاع، تعمل على إجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنحها للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لأصحاب الحيازات فقط، تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وهناك تكليفات لشئون مديريات الزراعة بتكثيف الحملات لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة من المحصول الصيفى، وحل جميع مشاكل مناوبات المياه والعمل على حلها وتطهير الماروى والمساقى، للحد من شكاوى المزارعين.