شكرا لقرائتكم خبر عن المالية ترد على شائعة تخفيض مخصصات التعليم والصحة بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها رسمياً، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت هذه الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، لافتة إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019/ 2020، نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت حوالي 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن قيام وزارة المالية، بإقرار زيادات في بدل السفر لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على استمرار تطبيق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم1517 لسنة 2019.