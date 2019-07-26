شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موكب جثمان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى يصل قصر قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل موكب جثمان الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى إلى قصر قرطاج، ظهر الجمعة، وكان فى استقباله نجله حافظ قايد السبسى ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من الشخصيات الوطنية.

فيما نشر نجل الرئيس التونسى الراحل حافظ قايد السبسى تدوينة على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيها: ''الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله ملك للشعب التونسي وكل تونسي من حقه الحضور في جنازته التي ستنطلق بعد الموكب الرسمي من قصر قرطاج نحو مقبرة الجلاز ''.

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وأعلن محمد الناصر الرئيس التونسى المؤقت، إعلان الحداد على الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي وإلغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى إعلان الجمهورية المقررة اليوم الخميس، وذلك فى أول قرار له، بعد توليه المنصب المؤقت بموجب الدستور، وفقًا للمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، الذى يعد الناصر رئيسًا له.

فيما قرر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، إعلان الحداد 7 أيام، فى البلاد، كما أعلن مجلس النواب التونسى، تشكيل لجنة وطنية، لتنظيم جنازة وطنية للرئيس الباجى القايد السبسي غدا السبت المقبل.