شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات "الأطباء": استبعاد مرشح واحد فقط بعد فحص 9 طعون بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، إن إجمالى عدد الطعون التى تلقتها النقابة على مستوى الجمهورية، هم 9 طعون، بواقع 5 طعون على مرشحين بالنقابة العامة، و4 آخرين بالنقابات الفرعية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم رفض 7 منهم، وقبول طعنين فقط.
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطعنين تقدم بهما كلا من: محمد كمال محمد دسوقى، خالد مصطفى سليم المرشح على مقعد وسط الدلتا، ضد المرشح على مقعد وسط الدلتا، مشيرا إلى أنه بذلك تم استبعاد مرشح واحد فقط من كافة المرشحين.
يأتى ذلك بالتزامن مع فتح باب التنازلات بين الأعضاء المُرشحين على كافة المقاعد سواء على مقعد النقيب العام أو النقباء الفرعيين، أو عضوية مجلس النقابة العامة، أو مجالس النقابات الفرعية، والتى بدأت اللجنة فيه منذ الخميس 25 يوليو 2019، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام، ليكون يوم الأثنين 29 يوليو الجارى، هو أخر أيام التنازلات.
ومن المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد فى 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء العملية الانتخابية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، الجمعة 11 اكتوبر 2019.
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