شكرا لقرائتكم خبر عن بالدموع والبكاء.. رهبان دير أبو مقار يصلون قداس الذكرى الأولى للأنبا ابيفانيوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى رهبان دير الأنبا مقار ببرية شيهيت بوادي النطرون، اليوم الجمعة، قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس الدير الذى لقى حتفه على يد الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى العام الماضى.
ووضع الرهبان صورة الأنبا ابيفانيوس فى مدخل الكنيسة الأثرية قبل بدء الصلاة التي حضرها تلاميذ الأسقف الراحل ومحبيه وغابت عنها قيادات الكنيسة الرسمية بينما تذكره أخوته من الرهبان بالبكاء والدموع.
ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات ذكرى السنوية الأولى لمقتل الأنبا إبيفانيوس الإثنين 29 يوليو بمقر الدير.
وشغل الأنبا إبيفانيوس منصب أسقف ورئيس لدير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون بمصر، منذ عام 2013، حتى وُجِدَ مقتولا في 29 يوليو 2018.
فيما أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما نهائيا يقضى بإعدام الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى بعد ثبوت اتهامهما بمقتل الانبا ابيفانيوس.
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