شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إزالة بمصر الجديدة والمطرية والمرج لمبانى مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى مصر الجديدة، برئاسة العميد أحمد محمد أنور حملة أسفرت عن تشميع شقتين بالعقار 134 شارع الميرغنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف اعمال انشائية داخلية كان قد شرع أصحابها المخالفة دون ترخيص.

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وفى السياق نجح حى المطرية، برئاسة صادق عبد المقصود، من تنفيذ 5 قرارات إزالة لأسوار ومبانى سويسى تابعة للآثار بشارع الفحامات بعرب الحصن.

كما أوقفت أجهزة حى المرج، برئاسة اللواء على عبد الله، أعمال عدد من مخالفات البناء فى المهد ، وتم سحب خلاطة اثناء الشروع فى بناء مخالف بشارع ابراهيم الدسوقى وشارع الفريد بالمرج الغربية، كما تم تنفيذ أزالة بالدور الارضى لعقار مخالف بشارع عبد الشهيد ، وبنطاق الحى تم ايقاف اعمال مبانى ومصادرة اخشاب ومعدات البناء بأرض المصنع خلف هايبر موسى.