شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تبدأ الدراسة بأول كلية دراسات عليا متخصصة بالبرامج والبحوث البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بدء الدراسة فى كلية الدراسات العليا والبحوث البينية للعام الجامعى 2019 - 2020 مؤكدا أنها أول كلية فى مصر والمنطقة العربية تقدم البرامج الدراسية فى التخصصات البينية.



وأشار نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه الكلية الجديدة تستهدف الربط والدمج بين التخصصات العلمية المختلفة داخل جامعه حلوان وخارجها من أجل تقديم برامج دراسية فى تخصصات ذات طبيعة بينية.

وأوضح أن مثل هذه البرامج تأتى استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى من أجل إعداد وتنمية كوادر بشرية ذات مهارات مميزة ومعرفة متكاملة لديها القدرة علي التعامل مع المشكلات المركبة فى مجالات الصناعة والتكنولوجيا والثقافة وخدمة المجتمع .

وقالت الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، إن لائحة الكلية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات تراعى خصائص وهيكل التعليم البينى لمراحل الدراسات العليا حيث تقدم الكلية برامج بينية متنوعة يكون فيها كل برنامج بمثابة قسم علمى له نشاط أكاديمى منفرد يمنح شهادات الدبلوم والماجستير و الدكتوراه.

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ويمتد دور كل برنامج ليتضمن وجود وحدة بحثية تقدم حلولا لمشكلات سوق العمل بالإضافة إلى أنشطة تدريبية لتنميه الموارد البشرية فى المجال البيني، كما تتيح لائحة الكلية آلية يتحقق من خلالها إدارة بينية للبرامج، وتفتح الكلية أبوابها للخريجين و لأصحاب الأعمال والعاملين فى مختلف المجالات بالقطاعين الخاص والعام للالتحاق ببرامج دراسيه بينيه مميزة.

و تبدأ الكلية ببرنامجين للدراسات العليا: البرنامج الأول: الإبداع وتنمية الصناعات الثقافية (CCDI) - Creativity and Cultural Development Industries والذى يمنح درجات الدبلوم، والماجستير والدكتوراه فى مجال إدارة الصناعات الإبداعية والثقافية ويخص خريجي مجالات الفنون والسياحة والاعلام وادارة الأعمال.

والبرنامج الثانى: معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية "Healthcar informatics and clinical data "HICD ويتيح شهادات دبلوم وماجستير للخريجين من كليات طب وتمريض وصيدلة و تمريض و تخصصات التوثيق وتكنولوجيا المعلومات، و هو برنامج يركز على تطبيقات الحاسب الآلى فى التعامل مع البيانات الطبية لخدمة أغراض الرعاية الصحية و التشخيص و الوصف الدوائى والتأمين الصحى و يوجد أيضا برامج أخرى تحت الفحص فى المجلس الأعلى للجامعات فى مجال التوجيه والارشاد المهنى لخريجي كليات التربية وعلم النفس و إداره الأعمال والأنثربولوجى.



بالإضافة إلى خطط لبرامج أكاديميه وتدريبية مستقبلية عديدة خاصة بتنمية الموارد البشرية فى العديد من المجالات مثل الأبحاث الطبية و التطوير والإستثمار العقاري، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرامج زيارة موقع الكلية على شبكة المعلومات: http://hu-pfisr.com/