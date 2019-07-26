شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 143 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 142750 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الجمعة.
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