شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يقدم واجب العزاء في رحيل البطل الفدائي محمود عواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واجب العزاء في الفدائي محمود عواد، قائد مجموعة منظمة سيناء العربية الفدائية بالسويس، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

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وكان عواد تولى رئاسة مجموعة منظمة سيناء بعد وفاة الفدائي مصطفى أبوهاشم في مطلع السبعينيات.

وسطر عواد وزملاؤه الأبطال من الفدائيين والمقاومة الشعبية من شباب السويس ملحمة بطولة والنصر في معركة الأربعين ومقاومة العدو الإسرائيلي والدفاع عن السويس في ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣.

رافق المحافظ في تقديم واجب العزاء الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، ومحمود فوزي، رئيس حي السويس، وعدد من القيادات التنفيذية.