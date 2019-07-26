شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالعمل على ملف الإزالات على مدار الـ24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أنه لا رجعة في ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة أو معتادى البناء عشوائياَ بدون ترخيص مهما كان موقعهم، حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول وعدم استفادة المخالف من مخالفته، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بأن يتم العمل على ملف الإزالات على مدارالـ24 ساعة، وأن تتواصل أعمال الحصر لكافة العقارات المخالفة بنطاق كل حى، حيث إنها تمثل ضغط كبير على شبكات المياه والصرف الصحي وتهدد أرواح المواطنين، مشدداَ على استمرار شن الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعدى على الأرصفة والتصدى لجميع الظواهر السلبية من خلال رصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون بهدف إعادة العاصمة لمظهرها الحضارى.

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في سياق متصل، نجحت أجهزة حى النزهة من خلال حملاتها اليومية المفاجئة لتنفيذ إزالة التعديات للمخالفات في المهد قبل تفاقمها، حيث تم استخدام لوادر ومعدات الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق في عمل إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالعقار 5 بشارع محمد السباعى بالنزهة الجديدة، وتحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية نفذت رئاسة حى النزهة حملة لاسترداد أرض أملاك دولة بمساحة 10000 م2 بنطاق الحى، وتم على الفور إزالة التعديات عليها وتطهيرها والتحفظ عليها ووضع اللوحات الدالة على ملكيتها لتأمينها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل في الخدمات العامة.

كما تمكن حى مصر الجديدة من تشميع شقتين بالعقار 134 شارع الميرغنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف أعمال إنشائية داخلية كان قد شرع أصحابها المخالفة دون ترخيص، وفى نطاق أحياء المنطقة الشرقية أيضا نجح حى المطرية من تنفيذ 5 قرارات إزالة لأسوار ومبانى سويسي تابعة للآثار بشارع الفحامات بعرب الحصن، وبالمثل قامت أجهزة حى المرج بوقف أعمال عدد من مخالفات البناء في المهد، وتم سحب خلاطة أثناء الشروع في بناء مخالف بشارع إبراهيم الدسوقى وشارع الفريد بالمرج الغربية، كما تم تنفيذ إزالة بالدور الأرضى لعقار مخالف بشارع عبدالشهيد، وبنطاق الحى تم إيقاف أعمال مبانى ومصادرة أخشاب ومعدات البناء بأرض المصنع خلف هايبر موسى.

كما كثفت أحياء المنطقة الجنوبية حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات البنائية لإعادة الانضباط، حيث نجحت أجهزة حى البساتين من إيقاف أعمال المبانى المخالفة في المهد بعقارات منشرة بشوارع 264 و294 و308 و261 وشارع 500 بالمعادى الجديدة، كما تم إيقاف اعمال مخالفة وتحويل سكنى لتجارى بمناطق الشطر العاشر بزهراء المعادى، والقطعة 1/7 بتقسيم اللاسلكى، والقطعة 60/70 المجاورة السادسة بالمعراج العلوى وكذلك بعقارات داخل تقسيم الأموال العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة كمية من الأخشاب ومواد البناء وبعض المعدات وإيداعها مخازن الحى.

بينما في حى حلوان، تم شن حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات ووقف المخالفات البنائية بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة وشوارع حيدر وذكى وموقف 15 مايو، وتم تحرير المحاضر اللازمة ووضع المضبوطات بمخازن الحى، كما تمكنت أجهزة حى المقطم بمواصلة حملاتها على مدار اليوم صباحا ومساء لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بمعظم ميادين وشوارع الحى الرئيسية وبالأخص شارع الياسمين، حيث شهد تنفيذ إزالة فورية في المهد لمخالفة بنائية.